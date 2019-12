Boeren niet gerustgesteld door nieuwe regels om de stikstofcrisis op te lossen

De boeren maaien nu volgens Baltus vaak in de natuurgebieden. Door het onderhoud daalt het stikstofgehalte. "Het is kiezen tussen twee kwaden", zegt hij. "Maar wie gaat dat doen als je ze wegjaagt? Ik wens ze succes, die boer doet het bijna voor niks."

De provincie wil nu samen met bedrijven het stikstofgehalte in Natura2000-gebieden naar beneden brengen. "Als de provincie de boeren die daar dichtbij zitten wil saneren, dan is dat een probleem", aldus Baltus. "Die heb je juist hard nodig om de natuur gebieden te onderhouden".

In de nieuwe regels staat volgens Rijlaarsdam ook geen oplossing voor de boerenbedrijven die nu nog geen milieuvergunning hebben. "Veel boeren hebben nu geen goede vergunning. Volgens de letter van de wet zijn ze dan illegaal", aldus Rijlaarsdam. "Ze worden gedoogd. Maar als een natuurorganisatie daartegen in beroep gaat, dan moeten ze direct sluiten."

De beleidsregels van de provincie zijn oorspronkelijk in oktober opgesteld. Toen zorgden bepaalde onderdelen voor verwarring. Die zijn nu aangepast in overleg met het Rijk.

De nieuwe beleidsregels moeten het voor boeren weer mogelijk maken om zich verder te ontwikkelen, nadat de Raad van State afgelopen mei het vergunningsproces lam legde. "Maar in de praktijk kan nog veel niet zolang er geen landelijke maatregelen zijn genomen", zegt Jack Rijlaarsdam van Boeren In Actie Noord-Holland.

"Er moet wat gebeuren, dat is duidelijk", vertelt Jack Rijlaardsdam. "Dus er is wel wat voor te zeggen dat wij wat in moeten leveren. Maar dan moeten er strenge randvoorwaarden zijn, zodat over 10 jaar niet de hele veehouderij weg is."