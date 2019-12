Protestboeren staan in de startblokken voor leegkopen van supermarkten

Protestboeren willen vandaag op meerdere locaties in de provincie massaal de supermarkten leegkopen. De actie is een voorzetje naar een aangekondigd protest van Farmers Defence Force, die dreigen om de voedselvoorziening rond Kerst stil te leggen. Inmiddels zijn er al meerdere trekkers gesignaliseerd in Middenbeemster en Avenhorn.