Inwoners meten fijnstof zelf: "In Driehuis net zoveel fijnstof als bij Tata"

WIJK AAN ZEE - In Wijk aan Zee kwamen gisteren zo'n 50 mensen bijeen om de eerste resultaten van de proef met fijnstofmeters door te nemen. Een half jaar geleden startte de provincie in samenwerking met onderzoeksbureau De Waag namelijk een project om Noord-Hollanders zelf hun fijnstof te laten meten. Driehuizer Jack Kuin had direct een bijzondere uitkomst: "In mijn dorp zit net zoveel fijnstof in de lucht als in Wijk aan Zee."

Fred Segaar/NH Nieuws

Dat is opvallend te noemen, want Kuin woont in een relatief bosachtig gebied, terwijl Wijk aan Zee de afgelopen tijd met enige regelmaat bedolven werd onder een grafietregen, afkomstig van 'buurman' Tata Steel.

"Welke conclusies je daaruit moet trekken? Misschien wel dat het niet zo zeer Tata Steel is of in elk geval niet alléén Tata Steel dat fijnstof veroorzaakt", zegt Kuin, zelf ook deskundige op het gebied van milieu. Hij is een van de 150 Noord-Hollanders die de afgelopen maanden een fijnstofmeter aan zijn gevel heeft gehangen. Tekst gaat door onder video

NH Nieuws

Kuin is blij met de meter: "Het geeft je inzicht in wat er in je omgeving gebeurt. Omdat er een flink aantal sensoren in de IJmond hangt, hebben we als burger in de toekomst veel data in handen over fijnstof. Daarmee zijn we straks een serieuze gesprekspartner van het bevoegd gezag maar ook van bijvoorbeeld een bedrijf als Tata Steel." Tekin opgestapt Oud-gedeputeerde Adnan Tekin sprak zich de laatste tijd ook positief uit over de proef en zorgde voor de financiering, maar stapte uitgerekend op de dag van de eerste resultaten op vanwege het falende toezicht op staalgigant Tata Steel. In dorpshuis De Moriaan voelden de aanwezigen geen behoefte stil te staan bij Tekins vertrek: de gedeputeerde is vertrokken, maar het project gaat door.