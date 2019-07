Fijnstof meten in de IJmond: is het Tata niet, dan is het de barbecue

BEVERWIJK - Ze zijn betrokken burgers en bezorgd over de volksgezondheid in de IJmond. Daarom doen Ewout de Bruijn uit Wijk aan Zee en Cor Bart uit Beverwijk mee aan het project van de provincie waarbij fijnstof wordt gemeten.

Ze hebben net als 148 andere inwoners van de IJmond een fijnstofmeter aan hun gevel bevestigd en lezen bijna dagelijks de resultaten ervan af op hun laptop. Bart ziet in Beverwijk weinig bewegingen die de normen te boven gaan. In Wijk aan Zee heeft De Bruijn een duidelijke piek gesignaleerd. "Veel mensen nemen dan aan dat het door Tata Steel komt, maar het was het gevolg van de Smaakmarkt in het dorp. Er hebben een aantal barbecues gebrand en je ziet dan meteen de gevolgen."

Grafiet

In Wijk aan Zee komen de vooral de laatste maanden grafietdeeltjes neer van het terrein van Tata Steel die sporen van lood, mangaan en vanadium bevatten. Deze zijn een gevaar voor met name jonge kinderen, zo is begin juni gebleken uit een rapport van het RIVM.

Fijnstof werd tot een paar weken geleden slechts op kleine schaal gemeten waardoor geen goed beeld bestaat over de plaatsen en momenten van de pieken. Dat gaat veranderen nu 150 mensen in Beverwijk, Velsen, Heemskerk en IJmuiden deelnemen aan het project. Fijnstof wordt algemeen erkend als schadelijk voor de volksgezondheid, schadelijker wellicht dan de stoffen die de grafietregens bevatten.

Inzicht

"De gegevens gaan ons veel inzicht brengen over de hoeveelheid en de plaatsen waar het voorkomt. Dat is heel waardevol. We hebben dan een wapen in handen om met de politiek te praten, want we zullen het toch met elkaar moeten oplossen. Tata Steel sluiten is natuurlijk geen oplossing, maar het bedrijf moet met zijn uitstoot wel binnen de normen blijven", aldus Bart.

"We willen een eerlijk en objectief beeld en dat geeft het ons. We zijn strijdbaar met z'n allen en gaan proberen de vergunningen te laten handhaven zodat Wijk aan Zee weer gezonder wordt", vult Ewout aan.

In december worden de resultaten van de deelnemers verzameld er kunnen er conclusies worden getrokken.