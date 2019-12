Puppy Giorgio kwam met z'n pootjes tussen de roltrap: "Hij had zoveel pijn"

AMSTELVEEN - Puppy Giorgio (zeven maanden) had vorige week zondag vreselijke pech: hij kwam met zijn pootjes in de roltrap terecht. "Zijn poten en buik zaten onder het bloed."

De baasjes van de hond waren aan het shoppen in een warenhuis in Amstelveen. Ze liepen met Giorgio van de roltrap naar beneden. Er onstond grote paniek. "Ineens zagen ze overal bloed", vertelt Miriam Bosman van de dierenambulance Amstelland. Ze was die 1 december toevallig in de buurt en snelde zich naar het warenhuis.

Nagels ingescheurd

Toen ze aankwam bij piepende Giorgio, moest ze slikken. "Het is toch altijd even rustig ademhalen en kijken waar de pijn en het bloed precies vandaan komen. Eerst dachten we dat hij met zijn haren ergens tussen was gekomen, maar toen ik goed keek zag ik dat al zijn nagels van zijn voorpoten helemaal kapot waren."

In de dierenambulance werden de poten van de pup verbonden en later, bij de dierenarts, bleek dat zijn nagels tot in het vlees waren ingescheurd. Bosman: "Stel je maar voor dat je nagels van je vingers worden getrokken: dat moet Giorgo hebben gevoeld."

Hij kreeg even tijd om bij te komen en afgelopen dinsdag is hij onder narcose geholpen. Inmiddels gaat het beter met de zeven maanden oude pup. Ze heeft een advies aan alle hondeneigenaren: "Ga nooit met je hond de roltrap op; laat hem er nooit op staan, altijd tillen!"