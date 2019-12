Politiehonden worden voorbereid op knallende jaarwisseling

VELSEN-ZUID - Het is weer december, dus gaan we over een paar weken knallend het jaar uit. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, worden de politiehonden klaargestoomd voor de jaarwisseling. Gisteravond was er een speciale training bij de brandweer in Velsen-Zuid waarbij werd geoefend om in te grijpen in gevaarlijke situaties met vuurwerk.

Mannen in beschermde kleding, knallende vuurwerkpotten en afgerichte politiehonden die ervoor moeten zorgen dat de boel niet uit de hand loopt. Op die manier werd er een scenario nagebootst die weleens in het echt zou kunnen gebeuren, want incidenten en geweld tijdens Oud en Nieuw is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Maar op welke manier worden de honden voorbereid?

NieuwsFoto

Naast de normale trainingen die de speciale politiehonden krijgen, worden ze één keer in hun loopbaan blootgelegd aan vuurwerkoefeningen. "De honden moeten wennen aan werken tijdens vuurwerk. De meeste politiehonden die wij in Noord-Holland begeleiden, zijn hier nog niet aan blootgesteld. Daarom is december een uitgelezen moment om ze te conditioneren", legt Ludo Stoffer van de politie uit. Vertrouwen kweken Maar hoe kan je een politiehond conditioneren en ervoor zorgen dat hij niet de stress ervaart die bij gevaarlijk vuurwerk komt kijken. "Dat is eigenlijk heel simpel", legt de hondengeleider uit. "We proberen vertrouwen te kweken door vuurwerk af te steken, maar de hond ook te belonen. Daarom zetten wij pakwerkers - een politieagent die niet aan de oefening meedoet - in die de honden moeten grijpen. Want dat is het 'speeltje' voor de hond als hij goed luistert en rustig blijft." Jaarwisseling is ander werk In hun 'normale training' worden politiehonden al opgeleid om in stressvolle situaties het werk goed uit te voeren. Denk aan schietincidenten, ingrijpen tijdens grote evenementen met hard geluid en lichtflitsen in clubs. Incidenten tijdens een jaarwisseling met vuurwerk past natuurlijk in het rijtje, maar het is volgens Stoffer nodig om de hond "ook te laten wennen aan deze omstandigheden".

Quote "Een politiehond moet tijdens harde knallen gefocust blijven op zijn werk " Ludo Stoffer - hondengeleider politie

Aan het begin van de training wordt er een 100.000-klapper afgestoken: de hond mag er niet op reageren en moet wennen aan het geluid. Als het vuurwerk afgelopen is, wordt hem aangeleerd om erover heen te stappen en de pakwerker aan te vallen. Vervolgens wordt hij langs vuurfonteinen gesleept. "Het is de bedoeling dat hij ook in die situaties gefocust blijft op het werk", legt Stoffer uit. "Ik was gisteravond niet ontevreden, als hadden een paar honden nog wat te verbeteren. Maar daarom oefenen wij natuurlijk ook." De honden zijn met vlag en wimpel geslaagd. De politiehonden die gisteren meededen aan de speciale oefening, zullen met de jaarwisseling worden ingezet bij incidenten.

Politiehonden oefenen met vuurwerk voor jaarwisseling NieuwsFoto

Politiehonden oefenen met vuurwerk voor jaarwisseling NieuwsFoto

Politiehonden oefenen met vuurwerk voor jaarwisseling NieuwsFoto