Politie bevrijdt hond uit afgesloten kofferbak in Haarlemse garage

De politie in Haarlem heeft gisteren een hond uit een geparkeerde auto gered. Er klonk geblaf uit het voertuig, maar er was geen hond te zien. Met het dier ging het na de bevrijding naar omstandigheden goed.

De politie kreeg de melding van omstanders die door parkeergarage de Raaks liepen. Ze hoorden het geblaf uit een auto komen die daar geparkeerd stond. "De collega's aarzelden geen seconde en hebben een ruit geforceerd", laat de politie weten.

Het dier bleek in een afgesloten kofferbak te zitten. De hond was in goede gezondheid en is naar medewerkers van de dierenambulance gebracht.

Wat er nu met het baasje van de hond gebeurt, is niet bekend.