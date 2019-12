Door brand beschadigde Raadhuis in Obdam nog niet veiliggesteld

OBDAM - Het raadhuis in Obdam, wat zondagavond deels in vlammen opging, is nog niet veiliggesteld. Er is nog kans op instortingsgevaar en de bewoner van het raadhuis kan zijn woning ook nog niet in.

Het geliefde voormalige gemeentehuis van Obdam stond afgelopen zondagavond in lichterlaaie en dat maakte veel los in het West-Friese dorp. "Schokkend, dit is het beeld van het dorp", vertelde een buurtbewoner.

Het pand is op dit moment afgesloten met hekken en is nog niet veilig gesteld. Dit betekent dat er nog steeds sprake is van instortingsgevaar.

Nog niet naar huis

Ten tijden van de brand zijn de bewoner van het raadhuis en de bewoners van de achterliggende huizen veilig weggekomen. "Op dit moment doet de iedereen er alles aan om te zorgen dat mensen weer hun huis in kunnen", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "We zetten alles op alles om te zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt."

Omdat nog niet kan worden voorspeld hoe de achtermuur van het Raadhuis zich gaat gedragen - gaat het momenteel nog om een onveilig situatie.

Behoud van monumentale voorgevel

Volgens de gemeente is de verzekering van de eigenaar van het pand nu aan zet. Er moet een plan van aanpak komen voor het veilig stellen van de woning, de omgeving en het behoud van het monument. De voorgevel is namelijk nog grotendeels intact en zou mogelijk dus bewaard kunnen blijven. De rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de gemeente ontfermen zich hierover en maken hier ook een hoge prioriteit van.

Oudejaarsavond

Er worden nu nog geen werkzaamheden uitgevoerd om instortingsgevaar te voorkomen, totdat het plan van aanpak er ligt. Voorlopig zal het raadhuis afgezet blijven. Over de jaarwisseling, en de risico's die deze dagen met zich meebrengen voor de restanten van het pand, wordt overleg gevoerd door gemeente met politie en handhaving, zodat de veiligheid van iedereen kan worden gegarandeerd.