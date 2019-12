Voormalig gemeentehuis Obdam zwaar gehavend na hevige brand: "Ziet er treurig uit"

OBDAM - Een zwartgeblakerde gevel, een ingestort dak en kapotgeslagen ruiten: het voornamelige gemeentehuis in Obdam staat er een dag na de verwoestende brand verloren bij.

Volgens onze verslaggever Marieke Pijlman is het een treurig gezicht. "Het was zo'n prachtig pand. Nu is het dak helemaal verwoest, je ziet alleen nog een beetje een geraamte."