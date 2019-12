Maarten van der Weijden organiseert Elfstedenestafette

ALKMAAR - Volgend jaar komt er een nieuwe Elfstedenzwemtocht. Dat maakte langeafstandzwemmer Maarten van der Weijden vanavond bekend in De Wereld Draait Door.

De Alkmaarder zei dat het niet de bedoeling is dat hij zelf het water induikt. Het plan is dat BN’ers elkaar in estafette afwisselen om de ongeveer 200 kilometer lange tocht af te leggen. Die wordt van 28 tot en met 31 augustus gehouden.