Maarten van der Weijden doet mee aan de 50ste IJsselmeer zwemmarathon

MEDEMBLIK - De jaarlijkse IJsselmeer zwemmarathon van Stavoren naar Medemblik viert dit jaar zijn 50ste verjaardag en mag een hele bijzondere zwemmer ontvangen. Maarten van der Weijden gaat namelijk meedoen aan de 22 kilometer lange zwemtocht. "Hij heeft een wildcard van ons gehad. Anders mocht hij niet eens meedoen", aldus organisator Jack Brakeboer.

"Hij doet honderd procent zeker mee, absoluut", vertelt Jack. "Echt geweldig en heel erg uniek."

Maarten van der Weijden deed in het verleden als eens mee met de barre zwemtocht tussen West-Friesland en Stavoren, en is nu weer terug van weggeweest. Mede als een ode aan de vijftigste editie zwemt hij mee.

Wildcard

Wel heeft Jack er met zijn organisatie persoonlijk voor gezorgd dat hij mee kon doen. "We hebben hem namelijk een wildcard gegeven. Hij mag eigenlijk niet mee doen omdat hij geen lid is van een zwemvereniging. En dat moet je zijn om hieraan mee te mogen doen. Maar met de wildcard mag hij alsnog meedoen en hij heeft 'ja' gezegd."

Lees ook: Maarten van der Weijden moe maar voldaan na Elfstedentocht: "Het was fantastisch"

De gouden jubileumeditie van de zwemmarathon vindt plaats op zaterdag 17 augustus. De zwemmers starten om 9.00 uur in Stavoren in Friesland. De eerste zwemmers komen rond 13.00 uur binnen en finishen in de haven van Medemblik, voor Jack zijn kroeg. "Je kunt vanaf de pier het laatste stukje met ze meelopen. Ze finishen voor mijn café."