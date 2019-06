Maarten van der Weijden moe maar voldaan na Elfstedentocht: "Het was fantastisch"

ALKMAAR - Hij heeft plekken en verwondingen op zijn lichaam en ziet er vermoeid uit, maar Maarten van der Weijden voelt zich goed. Met elf stempels, ongeveer vier miljoen euro voor kankeronderzoek en een lange nacht slaap op zak blikt hij terug op zijn 'fantastische' Elfstedenzwemtocht.

"Ik voel me beter dan vorig jaar", vertelt hij in gesprek met Omrop Fryslân. "Ik heb wel last van schuurplekken, op mijn arm, nek en oksel. Dat doet het meeste zeer, maar relatief gezien valt dat mee."

Lees ook: Maarten van der Weijden zwemt 195 km en voltooit Elfstedenzwemtocht

In tegenstelling tot vorig jaar, toen hij bij 163 kilometer moest opgegeven, wist hij dit keer de volledige route van 196 kilometer af te leggen. Volgens Maarten komt dat mede doordat hij met een andere mentaliteit het water inging. "Ik heb genoten van de mensen op de kant", vertelt hij. "Het ging goed en het bleef goed gaan. Het water werd mijn thuis. En de tocht was daarom plezieriger dan vorig jaar."

'Massaal'

Vooral de doorkomsten, waar vaak talloze mensen aan de kant stonden, noemt hij 'massaal en heel bijzonder'. "Hoe verder ik kwam, hoe massaler ze werden. Fantastisch!"

Lees ook: VIDEO: Maarten van der Weijden komt onder enorme belangstelling aan in Leeuwarden

Toch liep het niet alleen maar op rolletjes, want er waren ook lastige momenten. "Ik heb het zaterdagnacht en gisterochtend wel zwaar gehad. Toen we vlak voor Bartlehiem lagen en iedereen er wel zomaar vanuit ging dat ik het wel ging halen. Ik had het zwaar en ging langzamer zwemmen."

'Volgend jaar weer?'

Maar hij redde het toch. Gisteravond kwam de zwemmer wederom onder enorme belangstelling aan in Leeuwarden. Daar werd bekend dat hij ruim 3,9 miljoen euro heeft opgehaald voor het goede doel. Wil hij het na zo'n succesvolle tocht volgend jaar weer doen? "Ik denk dat dit het wel was. Maar het is echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen."

Kijk hier het interview van Omrop Fryslân met Maarten van der Weijden: