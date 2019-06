VIDEO: Maarten van der Weijden komt onder enorme belangstelling aan in Leeuwarden

ALKMAAR - Maarten van der Weijden is vanavond rond 19.30 uur aangekomen in Leeuwarden. Daarmee heeft hij zijn Elfstedenzwemtocht na 195 kilometer voltooid. Benieuwd naar zijn onthaal en de onthulling van het geldbedrag dat hij ophaalde voor kankeronderzoek? Bekijk de beelden hieronder!

Mediapartner NOS maakte deze compilatie van zijn aankomst in Leeuwarden:



Terwijl Van der Weijden de ambulance inging voor een eerste medische check, zong de Friese troubadour Piter Wilkens het lied ‘It paad werom’ (de weg terug). Toen het lied klaar was, vertrok de ambulance.

Steun

Van der Weijden begon vrijdagavond in Leeuwarden voor de tweede keer aan zijn monstertocht om geld voor kankeronderzoek op te halen. Vorig jaar strandde hij na 163 kilometer in Birdaard. Hij passeerde dit punt maandagochtend rond 07.00 uur. Via Dokkum keerde hij daarna terug naar de Friese hoofdstad. Tijdens de hele tocht kreeg hij steun van vele mensen op de kant.

Van der Weijden zei vooraf al dat hij had geleerd van zijn eerste poging. Hij at en sliep dit keer meer. Ook droeg hij een warmer pak en kreeg dit keer steun van meezwemmers. Hoewel hij vandaag last had van schuurplekken door zijn pak, slaagde hij erin de finish te halen.