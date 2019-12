Hoe kon een scheepswrak de Urker viskotter fataal worden? Vijf vragen en antwoorden

Vijf vragen en antwoorden over de gezonken kotter en wrakken in de Noordzee.

1. Hoeveel wrakken liggen er in de Noordzee?

In de hele Noordzee kunnen wel honderden tot duizenden scheepswrakken liggen. Alleen al voor de Noord-Hollandse kust liggen al gauw tientallen wrakken. Precieze aantallen zijn niet bekend. "Niet alle wrakken zijn ook bekend", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. "Soms worden door metingen met een sonar nog wel eens 'nieuwe' wrakken gevonden."

2. Waarom worden niet alle wrakken geborgen?

"Inmiddels is het beleid om alles wat niet op de zeebodem hoort vanwege het milieu en de veiligheid weg te halen", legt Edwin de Feijter uit. "Waarom dat vroeger niet is gedaan, kunnen we enkel naar gissen." Visser Dirk Kraak denkt dat het vooral een geldkwestie was. "Ze lagen bovendien meestal niet in de weg, dus er was weinig aan de hand." De eigenaar of eventuele nabestaanden konden in zulke gevallen een financiële compensatie krijgen.

"Wrakken werden vroeger ook nog wel eens opgeblazen als ze in de weg lagen", aldus Kraak.

3. Worden alle wrakken aangegeven op de kaart?

Ja, voor zover bekend. "De marine markeert de wrakken op de scheepskaart", zegt Edwin Granneman van de Kustwacht. Hier sluit Edwin de Feijter zich bij aan. "Wat relevant is, wordt op de kaart gezet. Maar niet alles is bekend."

En een locatie mag dan wel bekend zijn, dat betekent niet dat het eromheen veilig is. "Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de UK165 niet direct in een wrak is gevaren", zegt Dirk Kraak. "Maar verderop kon natuurlijk de mast van het schip hebben gelegen."