KNRM: Urker kotter verging toen visnet achter wrak bleef hangen

TEXEL - De Urker garnalenkotter UK165, die vorige week ten westen van Texel zonk, verging nadat een net achter een scheepswrak was blijven hangen.

"De mast of een ander deel van het wrak ligt onder het zeezand verborgen, maar door de werking van het getij steekt zo'n wrak op een kwade dag plots boven de zeebodem uit", zegt hij tegen Noordhollands Dagblad . "Dan kan het noodlot toeslaan als er een visnet achter blijft haken."

Volgens Jouke Spoelstra van de KNRM in Den Helder is het water rond de zandplaat De Razende Bol vanwege de aanwezigheid van vele scheepswrakken 'zeer verraderlijk gebied .

De KNRM trekt die conclusie op basis van de laatste bewegingen van de kotter, zoals het reconstrueren via de website marinetraffic.com. "Het signaal van de UK165 geeft aan dat de bemanning geprobeerd heeft het net los te varen van het wrak. Je ziet het baken, dat de locatie van de kotter aangeeft, een paar keer heen er weer gaan", legt KNRM'er Maarten Noot aan de krant uit. "Plots verschijnt er op die plek een kruis: het schip is vergaan."

Het wrak dat twee Urker vissers fataal is geworden zou dat van de Zweedse vrachtschip Ruth zijn. Dat schip verging in 1942 nadat het door vliegtuigen van de RAF was bestookt.

Zoekactie

De kotter raakt vorige week donderdag in alle vroegte in problemen, waarna reddingsdiensten massaal op zoek gingen. Hulp kwam te laat: in de loop van de ochtend lokaliseerde een mijnenjager het gezonken wrak, maar de opvarenden - twee Urker vissers van 41 en 27 jaar oud - waren spoorloos.

Het vermoeden rees dat zij zichzelf niet op tijd in veiligheid hadden kunnen brengen en nog in het scheepswrak zaten. Die vrees werd gisteren bevestigd: toen het weer het afgelopen weekend toeliet, daalden duikers naar het wrak af en troffen de lichamen van de twee mannen aan.