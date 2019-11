Lieve maakt toneelstuk over seks als profielwerkstuk: "Ik hoop hiermee taboes te doorbreken"

ZAANDAM - Het profielwerkstuk van Lieve de Boer van het Zaanlands Lyceum is een tikkeltje uit de hand gelopen. In plaats van een standaard verslag, heeft ze een volledig toneelstuk geproduceerd. Het onderwerp is seksualiteit.

"Het wordt bijna als normaal gezien dat je maandag in de wiskundeles praat over dat je net iets te dronken was en met een jongen hebt gezoend en dat eigenlijk niet wilde. En ik denk dat dat heel veel impact maakt", vertelt Lieve. Ze vindt dat daar meer over gesproken moet worden.



Verkeerd verbonden Het toneelstuk heet Verkeerd Verbonden en gaat over de onzekere Pilar en de 'stoere' Leonardo. Hij gaat met twee meisjes naar bed, maar staat daar eigenlijk niet achter. Daardoor belandt hij in de put. Met het stuk hoopt Lieve te bereiken dat er veel meer seksuele voorlichting komt voor scholieren. "Bijvoorbeeld in het mentoruur, want niet iedereen heeft biologie."

NH Nieuws

Uitverkocht Verkeerd Verbonden wordt aan 150 toeschouwers vertoond in de Flux in Zaandam en is maar liefst drie keer uitverkocht. Op een cijfer voor haar bijzondere profielwerkstuk moet Lieve nog even wachten, maar ze schat haar kansen goed in. "Ik heb zo'n gevoel dat als ik geen 10 haal, dat er heel veel mensen voor de deur gaan staan van mijn profielwerkstukbegeleider. Dus ik verwacht lekker niets, zodat ik ook niet teleurgesteld kan zijn, want ik heb in ieder geval een mooie impact kunnen maken!"