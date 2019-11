Basisschoolleerlingen proeven techniek tijdens PET Event in Hoofddorp

HOOFDDORP Om jongeren al vroeg in aanraking te laten komen met techniek worden door de hele provincie Promotie Evenementen Techniek (PET Events) georganiseerd. Jouw Noord-Holland was aanwezig bij het PET Event dat in het Nova College in Hoofddorp werd gehouden. Ruim 950 basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 konden één dag lang proeven aan techniek.

NH Nieuws

Techniek heeft de toekomst, niet alleen in de ICT, maar ook bijvoorbeeld in de media, de modebranche en in de zorg is er steeds meer vraag naar technische personeel. Door jongeren al vroeg bewust te maken van dat techniek meer is dan timmeren, lassen en auto’s monteren, worden er de meest uiteenlopende workshops gegeven. Ook de provincie Noord-Holland ondersteunt de evenementen.

Quote "Eigenlijk is alles techniek" Danaë

Jouw Noord-Holland volgt de leerlingen Sinem, Danaë en Roman van Margrietschool uit Halfweg tijdens enkele workshops. De leerlingen snappen goed hoe belangrijk techniek is. “Eigenlijk is alles techniek, neem bijvoorbeeld stoelen en kleding, dat is allemaal techniek. Als er geen techniek was, dan was er gewoon niks”, vertelt Danaë terwijl ze probeert een tol te maken van lego.

Sinem weet al dat ze later juf wil worden. Ze heeft het zichtbaar zwaar tijdens een workshop website maken. Roman heeft het daarentegen bij elke workshop erg naar zijn zin. “Ik heb eigenlijk altijd al willen weten hoe websites in elkaar gezet worden”, vertelt hij enthousiast. En ook later tijdens de workshop ‘augmented reality’ beleeft hij veel plezier.

Quote "Als je niet weet wat er mogelijk is, kan je ook niet ontdekken waar je goed in bent" Jedidja Speksnijder, docent

Na afloop hebben de kinderen een leuke dag gehad. Toch weten ze nog steeds niet wat ze later willen worden, en of techniek voor hun een keuze is. “Maar dat is helemaal niet erg”, meent docent Jedidja Speksnijder, die een van de workshops geeft. "Het gaat erom dat ze voelen wat er allemaal mogelijk is. Als je niet weet wat er mogelijk is, kan je ook niet ontdekken waar je goed in bent." Een school inschrijven voor een techniekdag kan via petevents.nl