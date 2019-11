Minister van Financiën geeft Bussumse havoleerlingen lesje in geld

BUSSUM - Voor de leerlingen van havo 3 aan het Goois Lyceum in Bussum stond er tijdens de economie les voor de verandering een ander gezicht voor de klas. Niet de gebruikelijke docent, maar de minister van Financiën Wopke Hoekstra had de les over inkomsten en uitgaven voorbereid.

Het was overigens een thuiswedstrijd voor de minister. Hoekstra woont met zijn vrouw en vier kinderen in Bussum, maar op basis daarvan was deze locatie niet uitgekozen. ''Ik ga elke maand naar een andere school in een andere provincie, omdat ik het heel belangrijk vind dat onze kinderen op een verantwoorde manier met geld omgaan'', aldus de minister.

NH Nieuws

Ministerschap populair? De leerlingen waren wel enthousiast over het optreden van Hoekstra, maar of ze zelf ooit het stokje van hem willen overnemen weten ze nog niet. ''Misschien als het op mijn pad komt, ik sta overal voor open'', zegt Bram uit havo 3. Of de minister populair genoeg is om op hun Instagram-pagina's gedeeld te kunnen worden is ook nog maar de vraag. ''Misschien wel, weet ik niet, moet ik nog even overnadenken'', antwoord Evandro op de vraag of hij selfie online gaat delen.