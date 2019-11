Slechtziende bakkersleerling Mike (17) haalt alles uit het leven: "Afwachten wat de tijd brengt"

Dat de slechtziende bakkersleerling Mike van Brenk (17) zijn droom om bakker te worden gepassioneerd najaagt, liet hij eerder zien in een reportage van NH Nieuws. Het syndroom van Wolfram maakt zijn leven er niet makkelijker op, maar desondanks haalt hij alles uit het leven, zo was vanavond te zien in het BNNVARA-programma Je Zal Het Maar Hebben.

"Door mijn ziekte zie ik met mijn linkeroog niks meer en met de rechter nog maar 4 procent", vertelt Mike. "Ook heb ik diabetes en kan ik slechter gaan horen. Maar tien mensen in Nederland hebben dit syndroom", legt hij in het programma uit.

Het kostte Mike veel moeite om een eerste stageplek te vinden. Zijn moeder plaatste een bericht op Facebook uiteindelijk kon hij terecht bij de bakkerij van Lex Brakenhoff in Assendelft. Inmiddels is hij alweer toe aan een tweede stage.

Levensgenieter

Dat hij ondanks zijn syndroom alles uit het leven haalt, staat buiten kijf. Zo springt de jonge bakker in het programma uit een vliegtuig en zodra hij veilig geland is, heeft hij alweer een nieuwe droom: "Ik wil ook nog bungeejumpen. Ik geniet hier zo van"

Maar waar Mike het meest warm voor loopt, is voetbal. Tijdens een wedstrijd van 'zijn' Ajax tegen FC Emmen geniet hij onder het genot van zelfgebakken ham-kaascroissant met volle teugen. "Van de wedstrijd zie ik niet veel, maar ik geniet hier echt van. Ik doe het op gehoor en de sfeer in het stadion."

Toekomst

Hoe de toekomst eruit zal zien voor Mike, weet hij nog niet: "Het liefst wil ik fulltime in een bakkerij meedraaien. Met begeleiding moet dat lukken. Ik kan de oven niet bedienen want dat is te gevaarlijk. Maar nu ik nog een beetje zie, wil ik zoveel mogelijk doen."

Of de ogen van de levensgenieter nog verder achteruit gaan, is lastig te zeggen: "Het speelt altijd in mijn achterhoofd. Maar ik leef met de dag. Ik zie wel hoeveel ik nog kan zien. Het is afwachten wat de tijd brengt", aldus Mike.

NH Nieuws was eerder bij de eerste stagedag van Mike. Hieronder zie je hoe hem dat verging: