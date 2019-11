Staat Kersenboogerd dan uiteindelijk toch een zonnige toekomst te wachten?

HOORN - Er lijkt een begin te komen aan het verbeteren van de wijk Kersenboogerd in Hoorn. De gemeente heeft de ambitie om in de aankomende jaren te werken aan een groots plan om de wijk aanzienlijk te gaan verbeteren. En dit zal alle aspecten van de wijk en de mensen die daar wonen gaan betreffen.

Ruim anderhalf jaar geleden heeft de gemeente Hoorn verschillende initiatieven genomen om de problemen in de wijk aan te pakken. Zo is er een wijklab gekomen, waar de woningbouwvereniging en handhavers spreekuren houden. Ook zijn er vaste toezichtcamera's geplaatst in het stationsgebied en is fietst er een politie-en handhaversteam door de wijk in de avonduren tijdens weekenden.

Het is in Hoorn en omstreken inmiddels bekend dat de Kersenboogerd kampt met uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Overlast en criminaliteit sieren de buurt niet. De gemeente en woningcorporatie Intermaris - die ongeveer twee derde van de sociale woningen in de wijk verhuurt - proberen al langere tijd de heilige graal te ontdekken in wat deze wijk leefbaarder kan maken.

Ook werd er bij kapper Jurjen laatst nog een steen door zijn ruit gegooid van zijn woonkamer. Zo'n vijf andere huishoudens waren ook de klos. "Het maakt me zo boos. Het zijn jonge jongens die het doen. Ik vraag me af of ze weten welke schade ze aanrichten", vertelt Jurjen.

"Politie die in de buurt langsrijdt? Dan ben ik zeker stekeblind, want ik zie ze niet."

De kapper twijfelt ook erg over de extra politie, die volgens hem niet zichtbaar zijn. "Er wordt gezegd dat er politie op fietsen en in auto’s langsrijdt in de buurt. Nou sorry, dan ben ik zeker stekeblind want ik zie ze niet", aldus Jurjen.

Door de gemeente is nu uitvoerig onderzoek gedaan waarom het toch al jaren niet goed gaat in de Kersenboogerd en welke invloed het verleden hierop heeft gehad. Uit dit onderzoek blijkt dat het eigenlijk sinds de jaren '80 al mis is gegaan - toen de eerste paal de grond in ging.

"Nee, dit probleem los je inderdaad niet op met het neerzetten van een paar bloembakken om de boel op te fleuren", vertelt raadslid Robert Vinkenborg als we hem spreken over het onderzoek. Vinkenborg ontfermt zich al langere tijd over de inwoners van de wijk en is erg blij dat er nu schot in de zaak lijkt te zitten. "Eindelijk, eindelijk gaat er wat gebeuren. Eindelijk is de analyse gemaakt van de diepere problemen. Dit is erg interessant en cruciaal voor het uitwerken van het plan om de wijk nu eens grandioos onder handen te nemen."

Oplossing

Tijdens de commissievergadering van 19 november is, naar aanleiding van het onderzoek, de eerste steen gelegd aan de nieuwe koers voor de Kersenboogerd. Er is een visie opgesteld om de wijk te verbeteren, die bij de raadsvergadering van 10 december op de agenda staat om te worden vastgesteld. Het is een eerste stap, maar de uitrol belooft wel een lange tijd te gaan duren.

De gemeente moet namelijk aan het werk om het plan voor de Kersenboogerd uit te schrijven. En als je het hebt over het opnieuw indelen van wijken en het onder handen nemen van woningen, dan gaat dat niet over één nacht ijs. "Dit is niet iets wat je morgen doet", aldus Vinkenborg. "Dit is een enorm grote aanpak, er is een lange ademvoor nodig. Maar eindelijk, eindelijk komt het er. Dat is positief en moeten we in gedachten houden."

De mankracht en het geld moet worden vrijgemaakt om het plan te schrijven en er moet tijd worden gemaakt voor de uitvoering. Ook zal Intermaris een onmisbare rol spelen in het schrijven van het plan.

Meerjarenproject

Vanwege de intensiviteit van dit plan, zal er jaren bij gepaard gaan voordat de inwoners er iets van gaan merken. Vinkenborg hoopt op een langzame uitrol in 2021, maar kan niet zeggen of dit realistisch is.

"Maar de Kersenboogerd is nu onthecht. Er moet meer geld verdiend worden in de wijk, huizen gaan misschien de verkoop in of worden volledig opgeknapt. En alles moet gelijk de verduurzaming in. En dat allemaal in de grootste wijk van Hoorn."

Volgens Vinkenborg wordt dit één van de zwaarste en grootste opgaven van Hoorn ooit. En dat het misschien vijftien jaar duurt voordat het af is, vindt hij daarbij geen vreemde inschatting.