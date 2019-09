Brandende bank op straat zoveelste incident in Kersenboogerd: "Dit is echt niet leuk meer"

HOORN - Ondanks dat de gemeente voorspoed belooft, lijken de problemen in de Hoornse wijk Kersenboogerd zich alleen maar op te stapelen. "Arbeidsmigranten zorgen voor geluidsoverlast maar ook de jeugd maakt ons het leven zuur. Vorige week staken ze hier nog een bank in de fik, wat zorgde voor een grote brand", vertelt een inwoonster aan de Lijster.

De inwoonster - die graag anoniem wil blijven, omdat ze bang is voor wraakacties - vertelt aan NH Nieuws dat het een 'heftige situatie' is in haar wijk. Vorige week stak een groep jongeren aan de Lijster een bank in brand. "Die stond er al een week lang naast de container en iedereen reed er gewoon langs; politie, gemeente, HVC. Niemand komt het grof vuil ophalen."

Lees ook: Inwoners van Kersenboogerd houden emotioneel betoog over overlast arbeidsmigranten

En dat was ontzettend schrikken voor de bewoonster. "Ineens zag ik veel rood licht en toen ik uit het raam keek bleek het een flinke brand. Ik wist dat het de jongeren waren want ik hoorde ze al buiten en even later renden ze over de galerij. Dan is het voor mij één plus één is twee", vertelt ze.

Al drie jaar ellende

Het is volgens de buurtbewoonster vaak mis in haar buurt. "Het gebeurt hier heel vaak. Het is echt een heftige situatie. Ik woon hier al drie jaar en het is al drie jaar ellende. Ik probeer van alles om te verhuizen want ik zit echt in de ellende, maar niets lukt."

Lees ook: Komst van vaste camera's om overlast Kersenboogerd terug te dringen

En de vraag is of het nog nut heeft om klachten in te dienen bij instanties, zucht ze diep. "Ik heb dat al zo vaak gedaan. Intermaris, de politie, de gemeente. Het heeft geen nut meer, de problemen houden niet op."

Lees ook: Inwoners Kersenboogerd voelen zich niet veilig: "Durf 's avonds deur niet open te doen"

Wanneer ze zelf de stoute schoenen aantrok en de jongeren op hun gedrag aansprak, moest ze dit met een scheldpartij bekopen. "Het is gewoon echt niet leuk meer. Ik hoop gewoon echt dat er meer controle komt, vooral in de avonduren. Hopelijk krijgen we dan meer rust."