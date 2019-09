Inwoners van Kersenboogerd houden emotioneel betoog over overlast arbeidsmigranten

HOORN - Verschillende inwoners van de Hoornse wijk Kersenboogerd hebben gisteravond tijdens de raadsvergadering geëmotioneerd verteld over de ernstige overlast die zij ervaren van de vele arbeidsmigranten in hun wijk. "Ik maak me zorgen over de veiligheid van mijn kinderen", vertelt een bewoonster.

In West-Friesland werken veel arbeidsmigranten die een woning zoeken. Omdat deze moeilijk te vinden zijn, lijken huisjesmelkers hier gretig gebruik van te maken door koopwoningen op te kopen en deze door te verhuren aan deze migranten.

Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) initieerde gisteravond een moment waarop de buurtbewoners tijdens de raadsvergadering hun verhaal konden delen om hun zorgen te uiten.

Deze zorgen ontstaan door geluidsoverlast, drank- en drugsgebruik, racen door de straat en het achterlaten van flessen drank op straat. Wanneer ze proberen om de migranten op hun gedrag aan te spreken 'en of het iets zachter kan', worden ze uitgescholden of bedreigd.

Vinkenborg vertelt aan NH Nieuws dat de raad nu wel een gevoel van urgentie heeft voor dit onderwerp, 'maar wat ons betreft gaat het nooit snel genoeg'. Het onderwerp wordt nu meegenomen naar de agenda voor een commissievergadering. Dan wordt besproken wat er aan de overlast kan worden gedaan en of de regels veranderen.



"Dit soort dingen duren soms lang. Maar als iedereen mee wil werken, komt er uiteindelijk een oplossing. Daar ga ik me hard voor maken", aldus Vinkenborg.