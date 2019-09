Zorgen over overvolle huizen met arbeidsmigranten in Kersenboogerd

HOORN - De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) maakt zich zorgen over de vele arbeidsmigranten die in grote getallen de huizen bewonen in de Kersenboogerd. Huisjesmelkers zouden ze er mogelijk ongecontroleerd onderbrengen. "Dit gaat niet goed, dit kunnen ze er daar niet bij hebben", aldus Robert Vinkeborg van HOP.

"We krijgen veel van dit soort signalen van mensen uit de buurt. Die kloppen bij ons aan dat het niet goed gaat." Gisteravond is Robert ook gaan wandelen met buurtbewoners van Kersenboogerd. Hij vertelt: "Ze konden me stuk voor stuk aanwijzen welke huizen worden bewoond door arbeidsmigranten en hoeveel er daar dan wonen. 'Daar zes, daar zeven. Daar ruikt het naar hasj en daar zitten ze elk weekend in de tuin met veel mensen te zuipen.' Het lijkt erop dat de kleine huizen er worden volgepropt."

Woningtekort

Mogelijk zouden huisjesmelkers gebruik maken van de kwetsbare leefsituatie van arbeidsmigranten. "Zij moeten ook in Hoorn wonen, uiteraard. Maar er is geen oplossing voor deze grote groep, dus melden ze zich op de huizenmarkt. En als ze het daar niet vinden, kunnen ze in de handen vallen van huisjesmelkers. Die lijken ze nu in grote getallen onder te brengen in de Kersenboogerd.”

Kwetsbare wijk

Kersenboogerd is alleen nog steeds een probleemgebied. "Je kunt ze daarom niet allemaal daar onder brengen. Deze mensen werken hard en drinken misschien ‘s avonds graag een borrel. Als ik dan verhalen hoor van mensen die hun kinderen niet aan het slapen krijgen, omdat er buiten luidkeels wordt gedronken en gefeest, dan gaat er iets niet goed. In een kwetsbare wijk kan je dat er niet bij hebben."

Dit zette Vinkeborg aan tot actie en hij heeft de gemeente schriftelijke vragen gesteld. "Maar eerst willen we de feiten op een rij. Klopt het dat er een probleem is? Hoe is het beleid op huisjesmelkers ingericht en worden ze gecontroleerd?"

Spreiding en controle

Als het probleem inderdaad wordt bevestigd, ziet HOP vooral een oplossing in spreiding en in het terug dringen van het aantal bewoners per woning. "Door spreiding wordt het probleem minder erg en als er maar twee mensen in een woning mogen, in plaats van zes, wordt het al een stuk rustiger." Nu komt volgens Vinkeborg de leefbaarheid nog meer in de problemen.