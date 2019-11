Inwoners Hoornse wijk Kersenboogerd vinden investeringen niet genoeg: "In het donker de straat niet op"

HOORN -Inwoners van Kersenboogerd ervaren de laatste tijd weer veel onrust in de wijk. Ellen van der Knaap, beheerder van een buurtpreventie-appgroep, ziet veel incidenten voorbijkomen. "Het is een golfbeweging. Nu hebben we er weer een poging tot inbraak bij om de hoek, ramen die zijn ingegooid, autobranden."

"Het was een ontzettende harde knal. We schrokken eerlijk gezegd heel erg"

Het gebeurde op een zaterdagavond net na negen uur. Een groep jongeren die op weg was naar de stad, had de steen tegen zijn ruit gegooid. En Jurjen is niet de enige die dit meemaakte. Bij zo'n vijf andere huizen in de buurt werden ook stenen tegen de ramen gegooid. "Het maakt me zo boos. Het zijn jonge jongens die het doen. Ik vraag me af of ze weten welke schade ze aanrichten", vertelt Jurjen.

Ruim anderhalf jaar geleden heeft de gemeente Hoorn verschillende initiatieven genomen om de problemen in de wijk aan te pakken. Zo is er een wijklab gekomen, waar de woningbouwvereniging en handhavers spreekuren houden. Ook zijn er vaste toezichtcamera's gekomen in het stationsgebied en is er een politie-en handhaversteam op de fiets in de avonduren in de weekenden.

Flinke investeringen, maar volgens sommige bewoners is dit nog niet genoeg. Zo vindt Ellen dat er te veel naar het centrum van de wijk wordt gekeken.