De één zag het aankomen, de ander is verbaasd: hoe nu verder met het Enkhuizerzand?

ENKHUIZEN - Terwijl de directeur van het Zuiderzeemuseum zegt: "Dit komt niet helemaal als een verrassing", zegt de gemeente juist weer verbaasd te zijn dat ze van de provincie terug naar de tekentafel moeten met het bestemmingsplan Enkhuizerzand. De reacties op het blokkeren van het plan door de provincie zijn gemengd. Er is weer een nieuw hoofdstuk aangebroken in dit steeds maar dikker wordende boek.

Een aantal weken geleden zag de toekomst er nog glorieus uit voor het Enkhuizerzand. De gemeenteraad was er unaniem over uit: het plan is aangepast na alle binnengekomen zienswijzen en de schop kan in de grond. Maar vandaag gooit de provincie dusdanig roet in het eten, dat de gemeente terug moet naar de tekentafel. De provincie is niet tevreden met hoe hun zienswijze is meegenomen in de aangepaste plannen voor de herontwikkeling van het recreatiegebied. De ruimtelijke kwaliteit wordt te weinig gewaarborgd en ze zien het niet zitten dat er 200 recreatiewoningen worden gebouwd. Wel en niet verrast De gemeente zegt verrast te zijn op de reactie van de provincie. Zeker ook omdat ze eerder deze week nog gezeten hebben met het college en de gedeputeerde van de provincie. De gemeente wil nu eerst de gemeenteraad informeren over de laatste stand van zaken rondom het Enkhuizerzand. Net zo verbaasd is Margreet Keesman van de SP in Enkhuizen: "Voor ons gevoel hebben we aan alle zienswijzen voldaan en is het vernieuwde plan vervolgens unaniem aangenomen in de raad. Ik begrijp echt niet wat hier nu gebeurt."

Wat minder verrast is de directeur van het Zuiderzeemuseum, Stephan Warnik. "Gezien de zienswijze van de provincie, komt dit niet helemaal als een verrassing. Het is goed om te horen dat de provincie meer aandacht vraagt voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied." Boze brief De erfgoedvereniging Heemschut, die vorige week nog een boze brief naar de provincie stuurde over dat het plan op een provinciaal monument wordt gerealiseerd, is blij dat er een halt wordt toegeroepen betreffende het plan. "Het is niet meer dan terecht dat de provincie ingrijpt. De gemeente Enkhuizen heeft zijn huiswerk niet goed gedaan", aldus Christian Pfeiffer van de erfgoedvereniging. Tot slot is er teleurstelling bij de vaste seizoensplaatshouders. "We wisten wel dat zoiets in de lucht kon hangen, maar we hadden gehoopt dat met het besluit van de gemeenteraad aan de slag konden gaan met de camping. Nu moeten we gewoon langer wachten", Rene van Breemen van belangenvereniging Camping Enkhuizer Zand.

