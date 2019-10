Besluit over recreatiegebied Enkhuizerzand unaniem: reacties positief maar ook teleurstelling

ENKHUIZEN - Na ruim een uur is de kogel door de kerk en beslist de gemeenteraad van Enkhuizen unaniem voor de vernieuwing van het Enkhuizerzand. En niemand van de aanwezigen deze avond, lijkt zich hierover te verbazen. De herontwikkeling van het recreatiegebied kan dus beginnen.

Alle politieke partijen maken tijdens de vergadering al gauw kenbaar zich te kunnen vinden in de aangepaste plannen. Een echte stemming blijkt niet nodig te zijn. Met een tik van de hamer worden de aangepaste plannen unaniem aangenomen en dat gaat een stuk sneller dan de aanloop ernaartoe.

Ook wethouder Erik Struijlaart die afgelopen jaar veel kritiek kreeg op de invulling van de plannen, lijkt niet heel verrast over de uitkomst.



Stephan Warnik, directeur van het Zuiderzeemuseum is vanavond ook aanwezig, maar hij verlaat de zaal in de Werf gauw nadat het besluit wordt genomen.

In een reactie aan NH Nieuws laat hij alsnog weten teleurgesteld te zijn in de raad omdat die de cultuur historische waarde van het museum niet wil waarborgen in het bestemmingsplan. Het Zuiderzeemuseum wacht nu eerst de reacties van de provincie Noord-Holland en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap af.

Rommelig proces

Tijdens de vergadering wordt door een aantal raadsleden aangehaald dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. En daar kan strandpaviljoen en-zeilschoolhouder Thomas de Boer zich wel in vinden. Hij heeft lange tijd in onzekerheid gezeten, maar is desondanks positief gestemd.



Netty Reder van Actiecomité Behoud tot Enkhuizerzand zag het besluit ook wel aankomen, maar verbaast zich negatief over het inzicht van de raadsleden. "Bizar dat dit kan hier in Enkhuizen. Eigenlijk in en in triest", vertelt ze.



Vanaf nu

De nieuwe eigenaar van het Enkhuizerzand, Droomparken, kan na vanavond beginnen met het participatietraject. Dat houdt in dat ze met alle betrokkenen in gesprek gaan over de verdere invulling van de plannen.

Vast staat dat er een openbaar strand komt met faciliteiten en een vakantiepark met maximaal 200 vakantiewoningen. Eerder deze maand werden de plannen nog rigoreus aangepast waardoor de vakantiewoningen niet meer in het water worden gebouwd, lager worden dan in de eerdere plannen was opgenomen en op grotere afstand van het Zuiderzeemuseum worden gebouwd.

Deze winter wordt als eerste begonnen met het verhuizen van de camping.