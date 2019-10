Raad Enkhuizen beslist; vernieuwing Enkhuizerzand gaat door

ENKHUIZEN - De herontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand kan beginnen. De gemeenteraad van Enkhuizen stemde unaniem in met de aangepaste plannen.

Na jaren praten nam de gemeenteraad van Enkhuizen vanavond een historisch besluit. Het vervallen Enkhuizerzand gaat op de schop. Er komt een nieuw vakantiepark, een openbaar strand met faciliteiten en de camping wordt verplaatst.

Lees ook: Meer zorgen over nieuwe plannen Enkhuizerzand: "Geef geen goedkeurig op dit voorstel"

Voordat de schop de grond in gaat, komt er eerst een participatietraject. De nieuwe eigenaar van het gebied, Droomparken, zal met alle belanghebbenden en betrokkenen in gesprek gaan over de verdere invulling van de plannen.

Zorgen

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat alle partijen het belang van de komst van een nieuw Enkhuizerzand inzien. Wel werden er zorgen geuit over de toekomst van de zeilschool en het Zuiderzeemuseum. Twee betrokken partijen die zich niet goed vertegenwoordigd voelen in de nieuwe plannen.

Lees ook: Zuiderzeemuseum uit zorgen over nieuwe bestemmingsplan Enkhuizerzand: "Het is veel te vaag"

Maar wethouder Erik Struiklaart benadrukte dat het niet noodzakelijk is de cultuur historische waarden van het Zuiderzeemuseum apart op te nemen in de plannen omdat deze al gewaarborgd zouden zijn. Hij verzekerde de raad met het Zuiderzeemuseum in gesprek te gaan over hun belangen.

Ook nodigde hij de zeilschoolhouder uit om met het college in gesprek te gaan over alle wensen en onzekerheden.