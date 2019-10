Zuiderzeemuseum uit zorgen over nieuwe bestemmingsplan Enkhuizerzand: "Het is veel te vaag"

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is nog niet blij met de nieuwe plannen voor het recreatiepark Enkhuizerzand. Hoewel de hoogbouw is aangepast en het park niet in het water wordt gebouwd, vindt het museum de plannen op dit moment 'veel te vaag'. "We moeten het nu enkel doen met een schets", vertelt directeur Stephan Warnik aan NH Nieuws.

"We hebben meerdere zorgen", vertelt Warnik. "Het waarborgen van onze cultuurhistorische waarde is niet benoemd in het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast beperken ze nu het organiseren van onze evenementen en horeca."

Daarnaast weet het museum nu niet wat er precies naast ze komt te staan. "Hoe komen de huisjes er nu uit te zien? Deze zijn alleen op een schets gepresenteerd." Het museum geeft aan dat een 'zorgvuldig proces' alsnog lijkt te ontbreken.

Snel doorpakken

Veel tijd om na te denken en te handelen is er niet, want op 29 oktober neemt de gemeenteraad van Enkhuizen een definitief besluit over de doorgang van het nieuwe bestemmingsplan. "Maar eerst gaan we aanstaande dinsdagavond inspreken tijdens de commissievergadering. Daar gaan we onze zorgen laten horen en hopelijk zorgt dit voor weerklank bij de raad. Hopelijk nemen ze dit mee in de uiteindelijke beslissing", aldus Warnik.