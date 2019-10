Plannen voor beeldbepalend recreatiepark Enkhuizerzand rigoureus aangepast

ENKHUIZEN - De plannen voor het omstreden recreatiepark Enkhuizerzand worden grotendeels aangepast. Dat meldt de gemeente Enkhuizen aan NH Nieuws.

In Enkhuizen was veel verzet tegen de plannen, die de kustlijn van het Zuiderzeestadje drastisch zou veranderen.

De belangrijkste en grootste aanpassing is dat het vakantiepark niet meer in het water wordt gebouwd. De oorspronkelijke kustlijn blijft zoals die nu is. Dit was één van de meest genoemde bezwaren van tegenstanders, onder wie het Zuiderzeemuseum.

De tweede aanpassing in het plan, die mogelijk net zoveel opluchting zal geven als het behouden van de kustlijn, is de hoogte van de vakantiewoningen naast het Zuiderzeemuseum. Deze gaat namelijk naar beneden, van 9 meter (eerste voorstel) naar 7 meter hoog.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het aangepaste bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die deze maand akkoord gaat, zijn alle genoemde wijzigingen aan het plan niet meer aan te passen. "Er wordt dus niet meer hoger, meer of anders gebouwd", stelt het college van Enkhuizen.

Dat er nu snel wordt doorgepakt, daar is geen twijfel over mogelijk. De gemeente geeft namelijk aan dat de camping - die nu op het te ontwikkelen gebied staat - nog deze winter gaat verhuizen. Hierna start de ontwikkeling van het openbare gebied zo snel mogelijk. Eerst het strand, daarna het vakantiepark.

Daarnaast is nu in het bestemmingsplan opgenomen dat projectontwikkelaar OREZ, voor de verdere uitwerking van het plan, in gesprek moet gaan met belanghebbenden.

Waarom zorgde dit plan voor zoveel commotie in Enkhuizen?

De ideeën en plannen voor het ontwerp van Recreatiepark Enkhuizerzand hebben vanaf het begin af aan enorme weerstand gekregen van veel partijen.

Eén van de grootste tegenstanders van het voorstel was het Zuiderzeemuseum. De vakantiewoningen zouden enorm hoog worden en het karakteristieke uitzicht vanuit het museum 'verpesten'. "Dit raakt ons in ons bestaansrecht", zei directeur Stephan Warnik eerder.

Zelfs het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei zich zorgen te maken over de 'museale beleving', als dit plan zo door zou gaan.

Naast de komst van de hoge vakantiehuisjes, waren er ook zorgen over de plek waar de huisjes gebouwd zouden worden: vier strekdammen in het IJsselmeer. Vooral het actiecomité 'Behoud van Enkhuizerzand' maakte zich hier erg kwaad over, maar ook de provincie bemoeide zich met dit deel van het plan.

"Hier wordt de natuur gewoon vernacheld. Dat dit mogelijk is, daar word je bang van", stelde Netty Reder van het comité.

