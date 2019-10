Beslissing over Enkhuizerzand valt: nog meer vertraging of gaat de schop in de grond?

ENKHUIZEN - De gemeenteraad van Enkhuizen neemt vanavond een beslissing over de herontwikkeling van het Enkhuizerzand. Kan het college daadwerkelijk verder met de aangepaste plannen en gaat de schop dan eindelijk de grond in? Of loopt het project nog meer vertraging op door bezwaren van belanghebbenden?

Al jaren wordt er gesproken over de opwaardering van het recreatiegebied Enkhuizerzand. Het onderwerp ligt op zijn zachts gezegd gevoelig bij de bedrijven en omwonenden van het terrein. Toen het college van Enkhuizen vorig jaar haar concrete plannen presenteerde, kwam er veel verzet.

Een terugblik

Zo'n vijf jaar geleden kwam het college met de eerste plannen, waarin de contouren van het nieuw te verrijzen recreatiegebied duidelijk werden. Er moest een strand komen met voorzieningen, een park met vakantiewoningen en de camping zou worden verplaatst naar de noordkant van het strand.

Financiering

Door de grond te verkopen aan projectontwikkelaar OREZ, kon de gemeente het plan financieren. En zo werd het plan voorgelegd aan deskundigen - onder wie de experts van de provincie. Die waren alleen niet tevreden. Het plan moest her en der worden aangepast en zo liep het project een vertraging van 1,5 jaar op. Vorig jaar oktober presenteerde het college dan eindelijk het aangepaste plan.

De extra kosten in verband met de vertraging, zouden voor de rekening van projectontwikkelaar OREZ zijn, zo verzekerde wethouder Erik Struijlaart destijds aan NH Nieuws.

Verzet

Het plan werd allesbehalve met luid gejuich ontvangen. Veel mensen en betrokken partijen zagen het zelfs helemaal niet zitten. Er volgde een periode waarin bezwaar kon worden gemaakt en dat gebeurde dan ook volop. Zo diende het ministerie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap een zienswijze in, net als de provincie Noord-Holland en het Zuiderzeemuseum.

De grootste zorgen hadden te maken met de geplande negen meter hoge recreatiewoningen, die in het water zouden worden gebouwd. Dit zou niet alleen de natuur aantasten maar met name het historische uitzicht vanuit het Zuiderzeemuseum. Het cultureel erfgoed kwam daarmee in de problemen.

Ook veel inwoners, watersporters en campinggasten voelden niets voor de plannen, zo bleek tijdens een debatavond op 15 mei van dit jaar. (Tekst gaat verder onder de video.)



Actiecomité 'Tot behoud Enkhuizerzand' vreesde voor aantasting van de natuur en haalde 800 handtekeningen op om de plannen van het Enkhuizerzand tegen te houden. (Tekst gaat verder onder de video.)



Ondertussen maakten ook de vaste campinggasten zich grote zorgen over hun plek op de camping. Er was veel onduidelijkheid over de verhuizing van de camping naar de andere kant van het Enkhuizerstrand deze winter. (Tekst gaat verder onder de video.)



Bezwaren

In totaal ontving de gemeente Enkhuizen 73 zienswijzen (bezwaren, red.). Afgelopen zomer zouden deze allemaal zijn doorgenomen. In september zou het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad besproken worden, maar dit werd een maand uitgesteld omdat er toch meer tijd nodig was om alle bezwaren door te spitten.

Wethouder Erik Struijlaart verraste iedereen op 3 oktober met groot nieuws. Het omstreden plan voor het recreatiegebied werd rigoureus aangepast. Er ging een streep door de recreatiewoningen in het water en ook werden de woningen verlaagd van 9 meter naar 7 meter. (Tekst gaat verder onder de video.)



In eerste instantie leken de reacties vooral blijdschap te bevatten, maar al snel bleek dit niet het geval en reageerde het Zuiderzeemuseum zelfs bezorgd op de nieuwe plannen. "De nieuwe plannen zijn niet duidelijk en zelfs vaag te noemen", aldus het museum. (Tekst gaat verder onder de video.)



Hoe nu verder

Vanavond zal de gemeenteraad - zo is de intentie - definitief gaan stemmen over het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand. Als een meerderheid van de raadsleden voorstander blijkt, zal het plan daarna worden voorgelegd aan de provincie. Als zij ook akkoord gaat, wordt het plan gepubliceerd.

Daarna volgt een periode van zes weken waarin belanghebbenden nog in beroep kunnen gaan tegen het besluit bij de Raad van State. De gemeente mag daarna beginnen met de werkzaamheden. Als eerste wordt gestart met de verhuizing van de camping deze winter. Daarna volgt de aanleg van het strand en de bouw van de recreatiewoningen.

Wat er gaat gebeuren als de gemeenteraad vanavond tegen het plan stemt, is nog onduidelijk. De gemeente Enkhuizen laat in een reactie aan NH Nieuws weten niet op dit scenario in te willen ingaan. De raadsvergadering begint vanavond om 18.00 uur en wordt gehouden in De Werf in Enkhuizen.