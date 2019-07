Nog geen duidelijkheid voor seizoenplaatshouders Enkhuizerzand

ENKHUIZEN - De vaste seizoenplaatshouders van camping Enkhuizerzand die meegaan naar de nieuwe camping mogen hun stacaravans na 1 oktober laten staan van exploitant Droomparken. Maar wat er daarna gaat gebeuren baart hen nog steeds grote zorgen.

Droomparken wil de vaste campinggasten tegemoet komen door hen niet van de camping te jagen per 1 oktober en heeft in persoonlijke gesprekken aan hen toegezegd dat ze na deze datum nog even mogen blijven. Ook in een reactie aan NH Nieuws wordt dit door een woordvoerder van Droomparken bevestigd.

Over de periode na de winter kan Droomparken nog niks zeggen omdat het nu nog niet duidelijk is of de nieuwe camping op 1 april 2020 klaar is en open kan.

De vaste campinggasten zijn verontrust over de periode na 1 oktober. Zo vraagt Rene van Breemen van belangenvereniging Camping Enkhuizer Zand zich af waar ze dan aan toe zijn. "De gemeente Enkhuizen wil per 1 oktober z'n handen aftrekken van de camping. Maar is Droomparken dan de nieuwe eigenaar? Het staat nergens zwart op wit."

Breemen vreest dat de vaste gasten hun rechten en plichten kwijt zijn na 1 oktober omdat het contract dat ze met de gemeente hebben dan verbroken wordt. "Er is ook geen plan B voor als de camping op 1 april 2020 niet klaar is en open kan. De gemeente Enkhuizen laat zich hier niet over uit", vertelt Breemen.

Hij is wel te spreken over het contact met Droomparken en ook met de gemeente lijkt het iets beter te gaan. Maar erg transparant is de gemeente over dit project nog altijd niet, in zijn ogen.

Vergunningaanvraag

Droomparken heeft ondertussen een vergunning aangevraagd voor de grondwerkzaamheden. Hier gaan ze echter niet zomaar mee beginnen, ook al is die vergunning binnen. "De gemeente Enkhuizen moet akkoord geven voor het project, voordat we beginnen met de grond. Wij zorgen ervoor dat we ons werk hebben gedaan en goed zijn voorbereid" vertelt de woordvoerder van Droomparken.

Op dit moment worden de ruim 70 zienswijzen door de gemeente Enkhuizen behandeld. Op 24 september moet de gemeenteraad een beslissing nemen over het hele plan.