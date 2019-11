Neergeschoten Carla wordt dinsdag in Alkmaar begraven

ALKMAAR - De 48-jarige Carla Rodrigues wordt aanstaande dinsdag begraven in Alkmaar. Ze krijgt, zoals haar vriend John Spies zo graag wilde, een eigen graf en geen gedeeld graf. Carla werd vorige week woensdag neergeschoten door de politie nadat ze zich, in een psychose, tegen hen keerde met een mes en hamer. Ze overleed die avond in het ziekenhuis.

NH Nieuws

John Spies (64), haar surrogaat-vader zoals hij zichzelf omschrijft, heeft het eigen graf kunnen regelen, maar moet daar zelf flink voor in de buidel tasten. "Ik heb al veel donaties binnen, maar niet de benodigde 4.000 euro. Ik heb nu de garantie van een vriend dat die mij wil lenen wat ik te kort kom, maar ook dat moet ik terugbetalen." Carla was niet verzekerd en John - en ook haar familie in Brazilië - heeft geen geld voor de uitvaart. John is daarom een inzamelingsactie begonnen om geld bijeen te krijgen om te voorkomen dat ze een gemeenschappelijk graf krijgt. "Ze verdient een eigen graf", vertelde hij NH Nieuws eerder geëmotioneerd. "Ik hoop dat mensen mij financieel willen blijven helpen, want zelf heb ik geen cent." "Ze was heel erg lief, maar als ze dronk dan veranderde het engeltje in een duiveltje. Ze heeft een zwaar leven gehad, met veel tegenslagen. Ik zorgde voor haar en dat wil ik ook na haar dood doen."