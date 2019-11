Broer vermoorde Eddie: "Mijn moeder is helemaal kapot gegaan van verdriet"

DEN HELDER - Eddie Overmulder laat op een avond zijn herdershond Dushi uit als hij wordt doodgestoken. Uren later wordt hij dood aangetroffen door zijn moeder en zijn vriendin. Eddie ligt half in het water en zijn viervoeter zit naast hem aan de waterkant. Een beeld dat Eddie's moeder nooit meer is kwijtgeraakt De vriendin staat na drie jaar voor de rechter.

Het is de avond van 16 september 2016. Eddie is wat later van zijn werk en wordt bij thuiskomst al opgewacht door zijn vriendin, een alleenstaande vrouw met kinderen. Eddie woont bij zijn moeder en de relatie met zijn vriendin is problematisch. Hij heeft al eerder te kennen gegeven dat hij de relatie wil verbreken. Toch gaan ze samen de hond uitlaten, maar nog in de steeg bij de woning ontstaat ruzie. Wat zich daarna precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk.

Bewijs

Ruim drie jaar later staat de vriendin van Eddie voor de rechter. Ze is al die tijd verdachte geweest en is vlak na de moord al eens opgepakt, maar het bewijs ontbrak. Pas dit jaar geeft ze toe Eddie te hebben neergestoken. Volgens haar gebeurde dat in een opwelling omdat ze boos werd en hem er op dat moment van verdacht dat hij haar dochter misbruikte. Ze zou in een opwelling een mes van het aanrecht hebben gegrist.