OM eist 11 jaar cel tegen verdachte van moord op Eddie Overmulder

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 11 jaar cel tegen verdachte P. voor het ombrengen van 'haar toenmalige' Helderse vriend Eddie Overmulder. Vandaag werd de zaak in de rechtbank van Alkmaar inhoudelijk behandeld.

Volgens het OM is er sprake van doodslag en was P. volledig toerekeningsvatbaar. "Eddie is op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Totaal respectloos achtergelaten half in de sloot. De verdachte heeft zich een alibi verschaft en is met de moeder van Eddie gaan zoeken", vertelt de officier van justitie.

Vandaag werd de zaak inhoudelijk behandeld. De zitting werd onder andere bijgewoond door de broer van Eddie. Tijdens de rechtszaak kwam naar buiten dat P. bang was dat Overmulder haar jongste dochter misbruikte. Ook zou ze diezelfde avond ruzie met hem gehad hebben over Whatsappberichtjes die hij had gekregen van de nicht van P. Vervolgens in een worsteling zou ze hem meerdere keren hebben gestoken. Hiervan wist de verdachte zelf niets meer. De verdachte was vlak na de vondst van Overmulder ook al aangehouden. Toen was er onvoldoende bewijs om haar vast te houden. Na tweeënhalf jaar onderzoek kreeg de recherche nieuwe informatie in handen waaruit betrokkenheid van de vrouw zou blijken.

Volgens advocaat Willem Korteling heeft zijn cliënt P. al die tijd gezwegen uit angst om haar, toen nog jonge kinderen alleen achter te moeten laten. P. zei tijdens de zitting dat ze het "liegen en bedreigen niet meer vol kon houden."

