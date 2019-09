Verdachte (44) moord op Eddie Overmulder in november voor de rechter

DEN HELDER - De 44-jarige verdachte van de moord op Eddie Overmulder uit Den Helder moet zich op 12 november verantwoorden voor de rechtbank in Alkmaar. Overmulder ging op 16 september 2016 een rondje lopen met zijn hond, maar kwam nooit meer thuis. De vrouw heeft bekend Eddie met een mes te hebben 'geraakt'.

Vandaag was er opnieuw een pro forma-zitting. De zitting werd bijgewoond door een broer en een vriend van Eddie en een vriend van de verdachte. De zaak is niet inhoudelijk behandeld. De broer van Eddie Overmulder wil nog niet reageren op de zaak. Hij heeft aangegeven dat hij tijdens de inhoudelijke behandeling een slachtofferverklaring wil afleggen.

Overmulders lichaam werd op 16 september 2016 gevonden langs een sloot in de Cornelis Gerritsz Geusstraat. Nadat zijn werk bij de Haarlemse kringloopwinkel Rataplan er die dag op zat, reed hij via een tussenstop bij winkelcentrum De Schooten Plaza terug naar huis.

Raadsel

Rond 21.00 uur trok Eddie de deur opnieuw achter zich dicht om een blokje om te gaan met zijn Mechelse herder Dushi, maar hij kwam nooit meer thuis. Op het moment dat hij werd gevonden, zat zijn hond naar verluidt naast zijn levenloze lichaam. Voor de familie is het jaren een raadsel gebleven wat er is gebeurd en waarom.

De verdachte is vlak na de vondst van Overmulder ook al aangehouden. Toen was er onvoldoende bewijs om haar vast te houden. Na tweeënhalf jaar onderzoek kreeg de recherche nieuwe informatie in handen waaruit betrokkenheid van de vrouw zou blijken.