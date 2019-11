Verdachte van moord op Eddie Overmulder: "Ik heb hem met een mes geraakt"

Het is alweer drie jaar geleden, maar vandaag begint de rechtszaak tegen de 44-jarige verdachte P., die Eddie Overmulder in september 2016 neerstak en achterliet bij een sloot in Den Helder. Onze verslaggever Jurgen van den Bos is aanwezig bij de rechtszaak.

NH Nieuws

Overmulder ging op 16 september 2016 een rondje lopen met zijn hond, maar kwam nooit meer thuis. Zijn lichaam werd gevonden langs een sloot in de Cornelis Gerritsz Geusstraat. Op het moment dat hij werd gevonden, zat zijn hond naar verluidt naast zijn levenloze lichaam. Voor de familie is het jaren een raadsel gebleven wat er is gebeurd en waarom.



De verdachte heeft bekend dat ze Eddie die avond met een mes heeft 'geraakt'. Volgens de verdachte was hun relatie onduidelijk. Dit blijkt vandaag ook weer uit de zitting.

De verdachte is vlak na de vondst van Overmulder ook al aangehouden. Toen was er onvoldoende bewijs om haar vast te houden. Na tweeënhalf jaar onderzoek kreeg de recherche nieuwe informatie in handen waaruit betrokkenheid van de vrouw zou blijken. Tijdens de inhoudelijke zitting vandaag verklaart de verdachte dat ze bang was dat Overmulder haar jongste dochter misbruikte. Ook zou ze diezelfde avond ruzie met hem gehad hebben over Whatsappberichtjes die hij had gekregen van de nicht van P.

Na de bedreigingen gaat P. naar het huis van Overmulder. Vervolgens ontstaat er een ruzie , die catastrofaal afloopt.

Volgens de rechtbank heeft Eddie meerdere steekwonden opgelopen. De verdachte kan zich hier niets van herinneren. Ze verklaart gezwaaid te hebben met een mes en een keer te hebben gestoken. Eddie is aan de gevolgen van de steekwonden overleden.



De broer van Eddie Overmulder zal vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling een slachtofferverklaring afleggen.