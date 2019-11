Groot deel personeel Tergooiziekenhuizen kan niet meedoen met landelijke staking

Ziekenhuispersoneel van zeker 83 ziekenhuizen legt woensdag het werk neer. Dat doen ze om een betere cao af te dwingen bij de werkgevers. Ze willen een structurele salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon, als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten.

Te laat

Een groot deel van het Tergooi-personeel had het plan om woensdag ook het werk neer te leggen, maar gaf dat te laat door. "Het personeel van 24 afdelingen kwam pas over de brug toen we onze stakingsplannen al hadden doorgegeven aan het ziekenhuisbestuur en de vakbond. Ze kunnen daarom niet meedoen aan de staking. Dat is natuurlijk erg jammer want we hadden veel sterker gestaan, maar het is niet anders. Als de afdelingen toch het werk toch neerleggen, komt het ziekenhuis in de problemen. Dat kan gewoon niet", vertelt Schriefer.

De betreffende afdelingen werken dus woensdag wel gewoon, maar zullen het protest van hun wel stakende collega's zichtbaar steunen.

Zondagsdienst

Het personeel op de operatiekamers van de Gooise ziekenhuizen legt woensdag wel het werk neer. Er wordt een zogenaamde zondagsdienst gedraait. Dat betekent dat niet-spoedeisende operaties niet doorgaan. "Operaties die wel spoed hebben en geplande operaties van oncologiepatiënten gaan gewoon door."