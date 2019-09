Actie bij Tergooiziekenhuizen, minister Bruins laat zich niet zien

HILVERSUM - Verpleegkundigen van de Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum voerden vandaag actie voor een beter salaris en een lagere werkdruk nu de onderhandelingen voor een betere cao zijn vastgelopen.

De actie viel 'toevallig' samen met het werkbezoek dat een aantal VVD-Tweede Kamerleden en minister Bruins brachten aan het ziekenhuis. De minister en de Kamerleden hebben niet met de actievoerders gepraat. "Ik vind dat zwak", zei actievoerder Jan Schriefers van de vakbond vandaag. "Politici moeten kunnen discussiëren en als je staat voor je beleid kun je best met ons in gesprek gaan vind ik."

Estafette

De verpleegkundigen van het Blaricumse ziekenhuis legden vanmorgen al een half uur het werk neer, om 12.00 uur 's middags werd er bij de Hilversumse Tergooi-vestiging actiegevoerd tijdens de lunchpauze.

Het personeel staakt in de strijd om een betere cao. Een van de breekpunten voor het personeel is het verlagen van de werkdruk. "We werken allemaal veel meer en harder dan waarvoor we betaald worden. Dat moet veranderen, maar tot nu toe zit er weinig schot in de zaak", zei Jan Schiefer namens het actievoerend personeel.

Matige opkomst

Aan de staking vanmorgen in Blaricum deden zeker zestig verpleegkundigen mee. In Hilversum was de opkomst beduidend lager. "Veel mensen mogen niet van de afdeling weg tijdens de pauze", zei een verpleegkundige die liever niet bij naam genoemd wordt. "Dat maakt het actievoeren in de zorg lastig. Ons krachtigste middel is dat we zondagsdiensten kunnen draaien. We zullen patiënten nooit aan hun lot overlaten." Tijdens een zondagsdienst worden alleen noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Op 11 september is er bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid ook een demonstratie. Die duurt van 12.30 uur tot 13.00 uur.