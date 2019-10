Ziekenhuismedewerkers zijn het zat en gaan over tot landelijke staking

AMSTERDAM - Op woensdag 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer in niet-spoedeisende zaken. Dat is de stakingsvariant voor ziekenhuizen. Het is voor het eerst dat ze overgaan tot een landelijke 'staking', zeggen de vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV. Ze doen dit om een betere cao af te dwingen bij de werkgevers.

Dat meldt mediapartner NOS. De bonden willen in de cao een structurele salarisverhoging van vijf procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken.

Acties

Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten. De verbeteringen zijn volgens de vakbonden nodig om verpleegkundigen extra te belonen en om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is groot en de uitstroom ook.

Het gaat om 200.000 medewerkers verspreid over 83 ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen - zoals het Amsterdam UMC - vallen niet onder dezelfde cao. De bonden verwachten dat minstens de helft van de ziekenhuizen meedoet aan de actie.

Het personeel van ziekenhuizen voert al langer actie. Zo worden al regelmatig zogenoemde 'zondagsdiensten' gedraaid. Dit zijn dagen waarop het ziekenhuis functioneert zoals in het weekend. Veel afdelingen zijn dan dicht.

Noordwestziekenhuis

Begin deze week leidde zo'n actie nog tot een conflict tussen het personeel en het bestuur van de Noordwestziekenhuisgroep in Den Helder. Medewerkers zeiden tegenover NH Nieuws 'geintimideerd' te zijn door de leiding om alsnog te gaan werken.