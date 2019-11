AZ wil op 15 december in eigen stadion tegen Ajax spelen: "Als alles meezit, is het reëel"

ALKMAAR - De kans dat AZ op 15 december in het eigen stadion kan spelen tegen Ajax, lijkt toe te nemen. Volgens AZ-directeur Robert Eenhoorn is het een reëel scenario. Of het daadwerkelijk zover komt, hangt er volgens hem vooral van of de Alkmaarse burgemeester de benodigde vergunning afgeeft. "Als alles meezit, is 15 december reëel. De demontage zal op tijd klaar zijn, de tijdelijke voorzieningen ook."

Het allerbelangrijkste is vanzelfsprekend dat het voor spelers en toeschouwers veilig is om die dag in het deels ingestorte AFAS-stadion een wedstrijd af te werken. "Uiteindelijk nemen de gemeente en de burgemeester de beslissing. Het moet wel veilig zijn, dat willen wij natuurlijk ook boven alles."

Eenhoorn benadrukte gisteravond op tv bij Studio Voetbal nog maar eens dat 15 december de streefdatum is. "Er moeten nog wel een paar dingen voor worden gedaan. We zijn deze week klaar met de demontage van het dak, denk ik. Maar je moet licht hebben, je moet geluid hebben. De lichtmasten worden uiteindelijk weer teruggeplaatst op een constructie die nog wordt aangelegd. De videowalls moeten aan de achterkant worden gemonteerd."

Op de vraag wanneer de uiterste deadline is en vaststaat waar AZ-Ajax wordt gespeeld, antwoordde Eenhoorn: "Ik heb begrepen dat de tegenstander in ieder geval een week van tevoren moet kunnen trainen op de ondergrond waarop ze spelen. Ik kan me voorstellen dat het nog iets eerder bekend moet zijn dan dat. Dus ik verwacht dat het rond 1 december de uiterste datum is waarop bekend moet zijn wat er gaat gebeuren."

Eerst Ajax-AZ en dan andersom?

Of het nog een idee is om de volgorde om te draaien en in december in de Johan Cruijff Arena te spelen en later in het seizoen pas in Alkmaar? "Op het moment dat je hoopt dat je thuis kan spelen, ga je nog niet met alternatieven aan de gang. Dat wil niet zeggen dat we op de achtergrond geen gesprekken voeren. Maar het heeft geen zin concrete beslissingen te nemen als je nog steeds denkt dat je thuis kan spelen."