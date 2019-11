Ook tweede lichtmast verwijderd van stadion AZ

De eerste lichtmast werd gisteren al neergehaald. Vanochtend volgde de tweede. Mediapartner Alkmaar Centraal maakte daar een timelapse van. De overige twee masten staan op het hoofdgebouw van het stadion en kunnen blijven staan.

De masten wegen zo'n vijftien ton. Ze zijn van de stadionconstructie losgeslepen en werden door twee kranen van hun plek gehesen en voorzichtig neergelegd. AZ hoopt voor de winterstop weer in het eigen stadion te kunnen spelen, maar of dat gaat lukken is nog onduidelijk.