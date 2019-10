Docent TU Delft stomverbaasd over bouwfouten AZ-stadion: "Heel veel geknoei"

ALKMAAR - Docent bouwtechniek aan TU Delft Sander Pasterkamp is stomverbaasd over de fouten die zijn gemaakt bij de bouw van het AZ-stadion. "In het planningsproces is het misgegaan. Dit mag niet gebeuren."

Uit onderzoek van NH Nieuws bleek dat er tijdens de bouw van het AZ-stadion veel fouten werden gemaakt. Er werd aan onderdelen gebouwd zonder toestemming, berekeningen ontbraken en inspecteurs ontdekten 'ernstige afwijkingen' in de constructie van het stadion. De gemeente legde drie keer een bouwstop op.

Lees ook: 'Ernstige afwijkingen' tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde drie keer bouwstop op

Op verzoek van NH Nieuws Pasterkamp, docent aan de TU Delft, naar de documenten. "Het zijn best wel grote fouten. Het probleem is vooral dat onderdelen op berekeningen anders zijn dan dat ze op de bouwplaats aantreffen. Ook de hoeveelheid fouten verbaast me", licht hij toe.



Geen toestemming

Uit de stukken blijkt ook dat er regelmatig onderdelen gebouwd zijn zonder toestemming van de gemeente. "Dat zou echt niet moeten gebeuren", aldus Pasterkamp. "Ik heb dat op deze schaal nog niet eerder gezien. De gemeente vraagt iedere keer aan de projectontwikkelaars om dat niet meer te doen, maar vervolgens gebeurt een paar weken later hetzelfde. Ik vind dat echt heel treurig."

De gemeente schrijft in 2005 een brief naar de aannemers waarin ze zeggen "verbolgen" te zijn over een aantal fouten. Het gaat dan om 'pennen' die essentieel zijn voor de constructie van het gebouw. Die wijken af van wat er op de bouwtekeningen staat, constateren controleurs.

Bekijk in onderstaande video de toelichting van Pasterkamp op de fouten die gemaakt zijn met deze pennen. "Constructie had niet de juiste sterkte."

De tekst loopt door onder de video.





Tot drie keer toe grijpt de gemeente in door de bouw (gedeeltelijk) stil te leggen. Ook dat is volgens Pasterkamp uniek. "Het gebeurt bij veel bouwprojecten dat de gemeente kritische vragen stelt, maar een bouwstop is een zwaar middel. Het gebeurt in de bouw wel vaker, maar drie keer bij hetzelfde project en in zo'n korte tijd, dat zie ik niet vaak." Het geeft volgens de docent aan wat voor fouten er zijn gemaakt. "Het lijkt erop dat de aannemers koste wat het kost door wilden gaan door de hoge tijdsdruk."

Waarschuwing bouwsector

Ook in de brieven noemt de gemeente tijdsdruk als 'de wortel van de problemen'. Dat is een bekend fenomeen voor de docent. "De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft daar ook vaker voor gewaarschuwd. Het is denk ik een waarschuwing naar de hele bouwsector, die met regelmaat de druk voelt om een project snel af te ronden. Er zijn immers grote investeringen gedaan die ook weer terugverdiend moeten worden."

Lees ook: Ook hoofdtribune AZ-stadion krijgt nieuw dak: "Veiligheid van onze fans staat voorop"

"Je ziet dat de gemeente veel controleert en ze lijken er bovenop te zitten. En dan toch glippen er nog fouten doorheen. Je kunt misschien wel concluderen dat de opdrachtgever, die ook verantwoordelijk is voor toezicht, de boel niet goed in de gaten heeft gehouden", zegt Pasterkamp. Dat is volgens hem een veelvoorkomend probleem. "Je ziet dat helaas veel vaker dan eigenlijk zou moeten. De gemeente moet een soort laatste vangnet zijn, maar is in praktijk soms de enige die daadwerkelijk toezicht houdt."

Parkeergarage Wormerveer

Opnieuw blijken er gelijkenissen te zijn met de ingestorte parkeergarage van een supermarkt in Wormerveer, waarvan het dak in september 2018 deels instortte. NH Nieuws meldde eerder al dat de onderaannemers van het AZ-stadion ook bij dat project betrokken waren. Volgens Pasterkamp zijn er meer overeenkomsten. "Daar werden ook onderdelen gebouwd zonder toestemming en werden berekeningen te laat ingeleverd."

De docent kijkt uit naar de resultaten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid - die worden over enkele maanden verwacht. Volgens hem is er tijdens de bouw van het stadion namelijk 'heel veel geknoei' geweest.