Stukken dak AZ nu echt weg: grootste deel van dak gestript

ALKMAAR - Het grootste deel van het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar is nu toch echt gestript. Op foto's is te zien dat de platen boven de hoofdtribune verwijderd zijn en dat de ophanging aan de overkant ook al helemaal weg is.

AZ meldde vorige week al dat het dak boven de hoofdtribune ook vernieuwd zou gaan worden. De club schrijft op hun eigen website dat de platen daarvan in de afgelopen vier dagen allemaal verwijderd zijn:

Het deel van het dak dat nog boven de andere tribune hing is ondertussen helemaal verwijderd. Ook de ophanging staat er niet meer.

AZ hoopt voor de winterstop weer in het eigen stadion te kunnen spelen. Of dat gaat lukken is nog onduidelijk.