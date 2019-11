Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: afgedankte ara's krijgen zee van ruimte in nieuwe volière

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat de contouren van het nieuwe araverblijf langzaam zichtbaar worden. En we leren de toekomstige bewoners kennen.

Robert Jan de Boer

Op Landgoed Hoenderdaell wordt druk gebouwd aan een nieuwe volière voor de ara's. De vogels verblijven nu nog in een tropische kas achter de schermen, maar hebben straks een zeven meter hoge en ruim dertig meter brede ruimte tot hun beschikking. Dat er nieuw ara-verblijf wordt gebouwd, heeft alles te maken met de diefstal van bijna alle papegaaien van het landgoed, vorig jaar mei. "Op een ochtend waren alle ara's weg", vertelt directeur Robert Kruijff. Dankzij de aandacht voor de diefstal kreeg Landgoed Hoenderdaell in de maanden erna talloze ara's aangeboden, veelal van particulieren die de vogels niet langer wilden of konden verzorgen. Ara-opvang

"Die ara's kwamen allemaal in ons verblijf", vertelt Kruijff. "En van daaruit is het idee ontstaan om een ara-opvang te maken." Daarmee stond het park wel voor een nieuwe uitdaging. "Want ara's zijn natuurlijk vogels, en moeten kunnen vliegen." Hoewel ze in hun kleine, gedateerde kooien wel wat bewegingsruimte hadden, was het te klein om de vleugels eens goed uit te slaan. "Hoe mooi zou het zijn als ze kunnen vliegen? Dan zijn ze ook prachtig om te zien. Toen dacht ik: als we een heel groot verblijf maken, kunnen de dieren echt even een stukje vliegen."

Quote "Het zijn echte slopers, dus die bomen zijn na een jaar allemaal verdwenen" Robert Kruijff, directeur Hoenderdaell

Voor de bouw van de nieuwe volière zijn enkele bomen gekapt. "Je zou denken: laat die bomen lekker staan, maar het zijn echte slopers", vertelt De Kruijff over het destructieve karakter van de ara's. "Die bomen zijn na een jaar allemaal verdwenen. Daarom maken we nu een boom van beton, die gaat er als echt uitzien. Daar kunnen ze straks allemaal inzitten, en ze kunnen eromheen vliegen, dus ze hebben echt hun vlucht terug." Bovendien zullen dieven wel twee keer nadenken voordat ze een poging wagen de ara's te stelen, vermoedt hij. "Ik denk dat we hiermee de dieven ontmoedigen, want ze zitten straks zes meter hoog. Dus vangen wordt niets meer voor ze."

Quote "Hij had leren praten en schold mensen uit: dat werd niet gewaardeerd, en werd dus ook afgedankt" Diana breed, dierverzorgster

In totaal huizen er momenteel twaalf ara's op Landgoed Hoenderdaell. Op één na allemaal afdankertjes, en elk met een eigen verhaal. Zo is een van de ara's helemaal kaal, omdat hij van de stress zijn veren eruit trok. Een ander exemplaar - Jojo - zat in een restaurant. "Daar schold hij mensen uit", vertelt verzorgster Diana Breed. "Hij had leren praten, maar dat werd niet gewaardeerd, dus hij werd ook afgedankt." Weer een ander overleefde zijn baasje. "Dat heb je ook met ara's", vertelt Breed, "die worden zo oud dat ze hun baasje overleven. En ara's zijn ontzettend eenkennig, waardoor ze vaak niet door een ander verzorgd kunnen worden."



Ara's praten niet meer

Stuk voor stuk ara's met een verhaal dus. Dan dringt de vraag zich op of het wel verstandig is om al die vogels in dezelfde volière onder te brengen. "Dat verbaast ons ook, maar het gaat ontzettend goed. Veel ara's hebben nog nooit een andere ara gezien, maar je merkt dat het gedrag verandert. Als we ze krijgen kunnen heel veel ara's praten, maar dat doen ze niet meer, want ze gaan zich weer gedragen als ara." Als alle werkzaamheden volgens plan verlopen, mogen de ara's volgend jaar mei naar hun nieuwe verblijf.