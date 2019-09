Remy en zijn vrienden: Simba maakt het goed en mag naar zijn nieuwe verblijf

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze afleveringen blikken we terug op de komst van leeuw Simba uit Irak deze zomer. Deze keer zien we dat het goed met hem gaat. Hij mag naar zijn nieuwe verblijf en bij de alpaca's en mara's is er gezinsuitbreiding.

In deze aflevering is te zien hoe Simba naar zijn nieuwe verblijf bij Stichting Leeuw mag. De afgelopen maand heeft hij in de quarantaine doorgebracht. Daar kon hij rustig bijkomen van al zijn belevenissen. Voor de verzorgers was er tijd om hem eens rustig te observeren. Ook de dierenarts kwam langs voor een medische check: Simba was door zijn vorige eigenaars ontklauwd, iets wat wel vaker voorkomt bij "huisleeuwen".

Klauwen

"Die klauwen zijn natuurlijk gevaarlijke wapens", legt verzorgster Saskia Verbruggen uit, "en als je zo'n dier in huis wilt houden, is dat best wel link."

Behalve dat Simba zich nu niet meer kan verdedigen tegen andere leeuwen, geeft dat nog een ander groot nadeel: het vormt een risico voor de ontwikkeling van zijn poten. Het bot kan anders gaan groeien, waardoor hij mank gaat lopen, maar gelukkig is daar bij Simba nog geen sprake van.

Verbruggen: "Verder hebben we zijn gezondheid gecontroleerd. Langzamerhand zijn we gaan opbouwen met voeren. Hij kreeg steeds meer en ook steeds meer verschillende dingen te eten. Ook zijn we begonnen met trainen, om de band tussen ons en het dier te versterken." Omdat Simba lang in een kleine kooi heeft gezeten, moest ook zijn spierkracht spelenderwijs weer worden ontwikkeld.

Terugslag

Heel even had Simba een kleine terugslag; hij had diarree en gaf over. Daarom werd besloten om hem een extra week in de quarantaine te houden. Die tijd is nu voorbij. Inmiddels zit Simba in zijn nieuwe verblijf bij Stichting Leeuw. Hij heeft ook kennis kunnen maken met zijn nieuwe buurman Remy.

Simba past zich heel snel aan de nieuwe omstandigheden. "Waarschijnlijk heeft dat te maken met wat ie allemaal heeft meegemaakt", vermoedt Verbruggen.

Alpaca's

Op de Patagonische vlakte is het een drukte van jewelste. Hier zitten de alpaca's en de mara's en die hebben de afgelopen tijd allemaal gezinsuitbreiding gehad. Er lopen twee jonge alpaca's rond en maar liefst dertien mara-peuters.

Mara's komen, net als de alpaca's, voor in Zuid-Amerika. Ze zijn monogaam. Als een mannetje en een vrouwtje elkaar hebben gevonden, blijven ze voor altijd samen. Na een draagtijd van 90 dagen brengt het vrouwtje een tot drie kleintjes ter wereld. Alpacavrouwtjes doen er langer over, zo'n elf maanden.

