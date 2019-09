Remy en zijn vrienden: leeuw Simba eindelijk in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In de aankomende afleveringen blikken we terug op de komst van leeuw Simba uit Irak. Deze keer: hoe bevalt het Simba in z'n eerste uurtjes in Hoenderdaell na alle belevenissen in Irak?

In Anna Paulowna hebben ze maanden op zijn komst moeten wachten, maar op deze dag in juli is het eindelijk zover. De quarantaine is de plek waar hij de komende tijd helemaal tot rust kan komen. Dat geeft zijn verzorgers straks de gelegenheid om te kijken hoe het met zijn gezondheid is gesteld.

Superrelaxed

Simba werd te koop aangeboden op een markt in Bagdad. Medewerkers van de Nederlandse ambassade zagen dat en kwamen in actie. Via een crowdfundingsactie kon hij naar Nederland komen.

Op het eerste gezicht gaat het goed met hem. Hij loopt, zodra het luik opengaat, rustig zijn nieuwe verblijf in. Het blijkt een superrelaxed dier te zijn. Dat was ook verzorgster Daphne Pels opgevallen: "Dat verbaasde ons ook. Als je bedenkt wat hij allemaal heeft meegemaakt, is dat ongelooflijk."

Bij aankomst op vliegveld Maastricht was hij volgens Daphne al heel rustig. Er gebeurde van alles met hem en er was veel pers op de been, maar het kon hem weinig schelen.

"Hij mag nu een paar dagen bijkomen en we storen hem zo min mogelijk. We zullen natuurlijk wel gelijk beginnen met voeren en met een klein beetje trainen. Hij moet toch aan ons wennen. Maar dat is niet meer dan hem belonen als -ie naar ons toe durft te komen. Heee simpele dingetjes dus."

Ontwormd

Verder zal Simba ook ergens in de komende tijd bezoek krijgen van de dierenarts. Hij zal worden ontwormd en zijn vaccinaties krijgen. Daphne: "Het is allemaal pittig voor hem geweest, hij is ook behoorlijk moe. Maar de komende maand mag -ie lekker rustig bijkomen."

