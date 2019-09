Remy en zijn vrienden: Hoenderdaell maakt zich op voor komst Simba

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In de aankomende afleveringen blikken we terug op de komst van leeuw Simba uit Irak. Deze keer: hoe bereidde Stichting Leeuw het landgoed voor op zijn komst?

Simba werd begin dit jaar op een markt in Bagdad gevonden door personeelsleden van de Nederlandse ambassade. Ze namen contact op met Stichting Leeuw en startten een crowdfundingsactie om de leeuw, die er slecht aan toe was, naar Anna Paulowna te brengen. Daar werd ondertussen in de quarantaineruimte een plekje voor hem vrijgehouden.

Quarantaineruimte

Directeur Robert Kruijff liet ons de quarantaine zien waar Simba na aankomst bijkwam van al zijn belevenissen in Irak en onderweg naar Nederland. Wie het gebouw binnengaat, moet eerst een paar sluisjes door, om te voorkomen dat er ziektes naar binnen of naar buiten gaan.

"De quarantaine is niet de meeste verheffende ruimte als je leeuw bent", zegt Kruijff, "maar het is helaas wel noodzakelijk. We willen voorkomen dat als Simba een ziekte bij zich heeft, dat niet al onze andere 35 leeuwen en tijgers ziek worden. Dus hij zal hier een maandje moeten blijven."

Circus

In de quarantaine op het landgoed zijn in totaal zes verblijven. Er komen vaker groepjes dieren uit circussen, die moeten allemaal apart in quarantaine kunnen worden gezet. In de kooien kunnen overigens ook andere dieren terecht. Voor de komst van Simba zaten er bijvoorbeeld twee koningsgieren.

Voor apen is er een apart gebouw. Kruijff: "Daar zit nog een hepa-filter in, om de meest fijne bacteriën eruit te halen. Omdat apen- en mensenziekten nogal dicht bij elkaar komen, gelden daar nog strengere eisen dan hier bij de leeuwen." Alleen de verzorgers van de desbetreffende dieren mogen in de quarantaine komen. "Eigenlijk heb ik hier dus niets te zoeken", lacht Robert Kruijff.

