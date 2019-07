Verwaarloosde Simba vanuit Irak onderweg naar Stichting Leeuw: "Hier gaat hij aansterken"

ANNA PAULOWNA - De verwaarloosde en sterk vermagerde leeuw Simba komt morgen per vliegtuig aan in Nederland en wordt dan opgevangen bij Stichting Leeuw. Het dier werd begin dit jaar gered in Bagdad, de hoofdstad van Irak.

Na de landing op het vliegveld bij Maastricht wordt Simba meteen naar Stichting Leeuw in Anna Paulowna gebracht. "We laten hem hier aansterken. Hij moet dan eerst nog een tijdje in quarantaine en zal later in het gewone opvangcentrum komen", aldus een medewerkster.

Simba werd in januari van dit jaar gered. Twee militairen, die werkten op de Nederlandse ambassade, zagen op de markt in Bagdad een zwaar verwaarloosde en vermagerde leeuw in een te kleine kooi zitten.

NH Nieuws maakte eerder deze reportage:



Ze begonnen een crowdfundingsactie met hulp van de Stichting Leeuw om het dier - inmiddels Simba gedoopt - uit zijn ellendige situatie te bevrijden en naar Nederland te brengen. Dat is gelukt, er werd ruim 10.000 euro ingezameld.

Aansterken

De leeuw landt morgen op het vliegveld bij Maastricht en zal dan naar Anna Paulowna worden gebracht. Als Simba weer op krachten is, zal hij terug worden gebracht naar het continent van oorsprong: Afrika.