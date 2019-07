Verwaarloosde Simba na lange reis aangekomen bij Stichting Leeuw

ANNA PAULOWNA - Het was flink doorbijten, maar leeuw Simba uit Irak is de lange reis naar Stichting Leeuw in Anna Paulowna ongeschonden doorgekomen. Toen de duisternis viel mocht ze haar reiskooi verlaten en werd ze uitgelaten in zijn verblijf waar hij de komende maand in quarantaine zal blijven.

Na een paar minuten in haar nieuwe kooi trekt verzorger Daphne Pels al de eerste opgeluchte conclusie: "Het dier is heel relaxt." En dat is bijzonder, want de reis die Simba moest afleggen was niet voor de poes.

"Echt ongelooflijk dit. Hij was op het vliegveld al ontzettend rustig. Er was van alles gaande, maar hij zat rustig in z'n kist een beetje om zich heen te kijken", vertelt Pels aan NH Nieuws. De lange reis vanuit Baghad begon gistermiddag al. Vandaag landde hij op het vliegveld van Maastricht en werd hij naar de eindbestemming in Anna Paulowna gebracht.

Het is nu aan verzorgster Daphne Pels om te beoordelen hoe gezond Simba is en of hij verwondingen aan de reis heeft overgehouden. "Ik let meteen op zijn uitstraling. Loopt hij mank? Wat voor een gedrag vertoont hij? Ook bekijk ik of zijn gebit nog heel is", vertelt Pels uit.

Gered

Simba werd in januari van dit jaar gered. Twee militairen, die werkten op de Nederlandse ambassade, zagen op de markt in Bagdad een zwaar verwaarloosde en vermagerde leeuw in een te kleine kooi zitten. Als Simba weer op krachten is, zal hij terug worden gebracht naar het continent van oorsprong: Afrika.