Remy en zijn vrienden: vogels uit broedmachine groeien als kool

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe de flamingo's en de paradijskraanvogels uit de broedmachine al flink zijn gegroeid.

Het is voor het eerst dat in Anna Paulowna een flamingo uit het ei is gekropen. Zijn ouders zijn nog een beetje onhandig met eieren, vandaar dat verzorgster Joyce de Goede de rol van surrogaatmoeder op zich neemt. "Ze zijn heel zacht", zegt Joyce. "Maar we proberen 'm niet veel aan te raken. Hij krijgt alle rust. We komen alleen om te voeren."

Nog een ei

Dat voeren gebeurt vier keer per dag. De babyflamingo krijgt een mengsel van ei, water en vitamines. Als alles naar verwachting verloopt, komt de kleine flamingo na zo'n tien weken tot kniehoogte bij zijn verzorgster. Dan kan ie nog niet bij de groep, want zijn donsdek moet eerst plaatsmaken voor veren. Er ligt nog een bevrucht ei in de broedmachine, dus straks is de jonge vogel niet meer alleen.

Paradijskraanvogels

In de opvangruimte lopen ook nog twee jonge paradijskraanvogels rond. Deze kraanvogelsoort is het nationale symbool van Zuid-Afrika. In het wild nemen hun aantallen drastisch af. Ook deze vogels zijn met de hand opgefokt.

"Meestal doen we een deel van de eieren met de broedmachine", zegt verzorgster Daphne Pels. "Een ander deel laten we ze zelf uitbroeden. Er zijn bepaalde koppels waarbij het nooit lukt. Hun eieren gaan altijd stuk of ze raken ze kwijt. Dat is natuurlijk superzonde, want deze vogels zijn veel waard voor het fokprogramma. Zo hebben we meer kans dat er jongen grootkomen."

